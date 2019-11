La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas acaba de dar una buena noticia a través de su cuenta de Instagram. La joven Johana Cubillas anunció que está embaraza tras casarse.

Johana Cubillas anunció la buena noticia y mostró la ecografía de su bebé. Además, compartió un extenso mensaje mostrando la emocionada que esta junto a su hoy esposo.

“Desde que me enteré contaba las horas para compartir esta noticia con TODOS ustedes: ¡ESTAMOS EMBARAZADOS! Siiiii, vamos a ser papitos!!! No saben la emoción que siento, lo feliz que estoy... es la mejor noticia de todas, y me siento demasiado segura y tranquila porque tengo al lado al mejor hombre del mundo, que me banca en todas, y que estoy segura va a ser el mejor papá del universo... me engríe, me cuida y nos ama infinitamente!”, escribió la hija de Teófilo Cubillas.

Contó que espera que muy pronto de a luz, pues no cuenta las horas para tener a su bebé entre sus brazos. “No saben lo bello que es saber que estamos formando una familia basada en TANTO AMOR! Cuento los segundos para que llegue nuestro bebito o bebita a nuestras vidas! Estoy segura que va a ser el mejor momento de nuestras vidas. Te esperamos con muchas ansias y todo el amor del mundo para darte hijito/a! te amamos con toda el alma pajarito/a!”, añadió.

Recordemos que Johana Cubillas hizo noticia a inicios de este año cuando contó sobre el juicio de alimentos que le hizo a su padre, de quien dijo no le respondía las llamadas.