La modelo Tepha Loza aseguró que se encuentra en la “mejor” etapa de su vida en medio de los fuertes rumores de que terminó su relación sentimental con el futbolista Sergio Peña.

Recientemente, habló sobre la posibilidad de regresar a “Esto es guerra”: “Sinceramente así como estoy no creo que pueda volver pronto. Pero sí me recupero rápido espero que sí y si es así, más fuerte que nunca”.

Asimismo, Tepha Loza prometió recuperar su figura: “Gracias por lo de cuerpazo, ahora me adelgacé, pero tengo la suerte de recuperar esto en un mes. Así que con fe que sea pronto, después de esta recuperación nada me para, promesa”.

“Cómo te sientes hoy en día contigo misma? Psdt: Sigue adelante hermosa y confía en ti, te quiero”, le preguntó un usuario. Tepha Loza explicó que ha decidido estar bien, aunque admitió que ha tenido días difíciles:

“Siento que estoy en la mejor época de mi vida, donde sé lo que quiero y cómo me proyecto. Sé que todavía hay mucho que mejorar, pero todo en la vida es un proceso, es tiempo, las ganas que le eches y le pongas. Te mentiría si no he tenido días complicados, pero he sabido salir de esas y verle el lado positivo. Y es porque decido querer sentirme bien haciendo lo que me gusta y aprendiendo día a día, rescatando siempre lo mejor”, manifestó Tepha Loza.

Foto: Instagram @tephaloza8

TE PUEDE INTERESAR