La modelo Tepha Loza declaró para el programa “Amor y fuego” sobre el escándalo que Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez protagonizaron por asistir a fiesta COVID.

Sobre la forma en que Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez fueron encontrados durante la intervención -en una maletera y en el baño, respectivamente- Tepha Loza admitió que “fue un poco chistoso”.

“Creo que no van a tomar conciencia a la situación hasta que le toque a uno de sus familiares. Yo ya lo he pasado en carne propia con mi abuela, con mi hermano y es terrible”, comentó la hermana de Melissa Loza.

La exparticipante de “Esto es guerra” opinó que Pancho Rodríguez es un adulto que no habría sido influenciado para cometer este error: ”Él ya es una persona grande, sabe lo que es bueno, lo que es malo para él, si está en lo correcto o no y está en la edad que no tiene que influenciarse, dejar influenciarse por nadie”.

Cuando la reportera le preguntó si era verdad que Pancho Rodríguez estaba en ‘saliditas’ con Yahaira Plasencia, Tepha Loza sorprendió al responder: “Sí, sí, sí. Para qué te voy a mentir, sí sé (que están saliendo)”.

“Yo le deseo lo mejor (...) no hay rencores, no hay resentimientos”, agregó la hermana de Melissa Loza.

Fotos y video: Willax TV | Instagram Tepha Loza | Instagram Pancho Rodríguez | América TV

TE PUEDE INTERESAR