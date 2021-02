¡Fuertes declaraciones! Tepha Loza declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde se refirió al coqueteo que estaría habiendo entre Ethel Pozo y su ex, Pancho Rodríguez.

Y es que la exchica reality comentó que ahorita está felizmente soltera y muy enfocada en hacer crecer su nuevo emprendimiento de postres.

“Ya me habían comentado sobre eso (los coqueteos), pero en verdad como lo dije, haga lo que haga, esté con quien esté, le deseo la mejor felicidad del mundo. Lo que haga o deje de hacer, ya es su vida, ya estamos grandes, somos personas mayores y ya sabemos lo que hacemos”, comenzó diciendo en el enlace telefónico.

Por otra parte, la hermana de Melissa Loza señaló que sí tenía conocimiento de los deseos de Pancho por incursionar en la conducción.

“Sí sabía que le gustaba y todo, y lo hace muy bien, y si se da la oportunidad, bien por él (...) Ya sé por donde vas, pero como te digo, no me importa ahorita lo que él haga con su vida. Yo estoy tranquila, enfocada en mi y en hacer crecer mi negocio, eso es lo que más me importa. Yo soy la que me importa, nada más”, finalizó.

