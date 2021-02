¡Sin pelos en la lengua! Tepha Loza mantuvo una relación sentimental por años con Pancho Rodríguez. Sin embargo la parejita decidió romper palitos el año pasado por motivos que hasta el momento se desconocen.

Y es que la exchica reality no pudo evitar pronunciarse sobre los fuertes rumores que se vienen esparciendo sobre un posible romance entre su expareja y Ethel Pozo.

“No tenía idea y, la verdad, no tengo nada que opinar. Le deseo la mayor felicidad (a Pancho), haga lo que haga, esté con quien esté. No tendría por qué, cada uno está haciendo su vida como mejor le parezca, por eso recalco que le deseo lo mejor”, expresó.

Asimismo, la hermana de Melissa Loza asegura que su relación con el combatiente llegó a su fin en muy buenos términos. “Nosotros terminamos bien y ya. Estoy en una etapa muy feliz, enfocada en mi negocio, esperamos que siga creciendo. Felicidades para todos”, finalizó diciendo a Trome.

