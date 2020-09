Tepha Loza se pronunció sobre los rumores de que se había reconciliado con el chileno Pancho Rodríguez y que, además, estaba alistando su boda. Todo empezó cuando la exintegrante de “Esto es Guerra” grabó un video donde mostraba, feliz, un supuesto anillo de compromiso.

Sus amistades, inmediatamente, la felicitaron y otras extrañadas le preguntaron si se iba a casar. Lo cierto es que Spheffany Loza pasa por un buen momento.

Ante la avalancha de saludos, Loza no tuvo más opción que aclarar: “No sé por qué me están felicitando, diciendo que me voy a casar. Ese tiktok lo ha hecho todo el mundo".

"Por qué especulan cosas que no son”, agregó.

Ayer, en “En Boca de Todos”, la chica reality reveló que su relación con el modelo chileno acabó en buenos términos: “Efectivamente hace casi 1 mes se terminó nuestra relación en los mejores términos por el bien de ambos. Ahora estoy enfocada en crecer con mis emprendimientos”.

