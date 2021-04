Thais Casalino decidió pronunciarse respecto a la entrevista que le realizó a Yahaira Plasencia la noche del último martes. Y es que la conductora de “Mujeres al Mando” contó que fue invitada por la jefa de prensa de la cantante.

En ese sentido, la periodista también aseguró que no es amiga de la exintegrante de “Esto es Guerra” e hizo hincapié que era la segunda vez que la entrevistaba.

“Puedo confirmar y reafirmar que no tengo ninguna amistad con Yahaira, esta es la segunda vez que la entrevisto. Sobre cómo fui convocada, me llamaron a las 5 de la tarde su jefa de prensa me dijo que existía la posibilidad de salir en vivo”, comenzó diciendo.

Asimismo, Thais señaló que siempre tuvo carta abierta para preguntarle a la popular ‘Reina del toto’ lo que ella quisiera y que nadie le dijo que le debía preguntar.

“Yo tenía la posibilidad de ir con todas mis preguntas. Hay que ser enfáticos, no es que me dieron algunas preguntas y así sucedió. Me dieron la dirección 20 minutos antes, ingresé con mis preguntas y se desarrolló el Instagram Live”, detalló.

