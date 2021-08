Thalia llegó a los 50 años y lo festejó luciendo espectacular como siempre. La cantante y actriz mexicana compartió a través de Instagram cómo la está pasando y dejó un reflexivo mensaje sobre el paso de los años.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió la intérprete de “Arrasando con la vida”.

Además, la cantante mexicana agradeció a Dios y a sus padres por haberla acompañado en cada paso de su vida.

“Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia”, acotó la destacada artista.

“Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo😍 A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, agregó.

Tras su publicación, diversas celebridades saludaron a la cantante mexicana y le desearon un feliz cumpleaños, como la cantante Anahí Puente, Luis Fonsi, Angelique Boyer y más.

TE PUEDE INTERESAR