Lo puso en aprietos. El ministro de Energía y Minas, Iván Merino , no supo qué responder cuando la periodista Mávila Huertas le preguntó detalles sobre su experiencia profesional durante el programa “20 21” de Canal N.

Luego de dar un breve repaso por los trabajos que realizó en el pasado, la exconductora de “Cuarto Poder” le consultó a Iván Merino si era economista, a lo que el ministro de Energía y Minas respondió muy seguro que no.

“¿Por qué en su partido de matrimonio declaró serlo?”, increpó la presentadora de televisión al funcionario.

“Ah, no sabía. No estaba... bueno, cuando me casé... yo no escribí eso”, respondió el titular del Minem.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, en donde diversos usuarios cuestionaron a Iván Merino por sus respuestas evasivas ante las preguntas de la periodista.