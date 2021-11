Thati Lira, expareja de Thiago Cunha, explotó y contó que vive una pesadilla en Chile. Sucedió luego de que el axe recientemente se presentara en un programa del país del sur, generando titulares.

Al parecer, las declaraciones de Thiago Cunha hicieran que atacaran a Thati Lira. Resulta que él contó que ahora tiene la la custodia de su hijo.

Ya en redes, la brasilera salió al frente e Instarándula compartió fragmentos de lo que dijo. “¿Qué custodia? Nunca hubo custodia. ¿De qué está hablando el padre de mi hijo? Hazme reír”, acotó.

Tras decir que respeta al padre de su hijo, él siempre la perjudica cuando da una entrevista. “Ustedes no saben nada, pero se los digo, nada de la fucking historia. Yo fui llamada loca infinitas veces. Yo no tengo cara de ángel, tengo cara de brava, entonces las caras de brava somos tóxicas, locas, pero la carita de ángel siempre gana”.

Seguidamente y llorando, agregó: “Gente de la televisión, de aquí, de Brasil, de Perú, ustedes no saben nada. Yo me he callado todos estos años y aún así soy la loca. No tengo nada en contra del padre de mi hijo y él sabe cuánto lo respeto pero me jode la vida cada vez que da una nota y eso es lo que va leer mi hijo cuando abra el internet, que lo dejé y que su padre lo amó mucho”.

Finalmente dijo que en Chile vive una pesadilla. “Mi lugar es en Brasil. ¿Ustedes creen que mi lugar es aquí? Aquí lo paso mal al ser juzgada todo el tiempo y fingir que todo está bien en Chile, así es mi vida aquí, pasarla mal”.

