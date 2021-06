Judith Bustios, conocida popularmente como la Tigresa del Oriente, contó que se encuentra “más tranquila” y feliz tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

“Estoy feliz de haber recibido mi segunda vacuna y no siento nada, todo está bien. La primera vez sentí que se me hinchaba el brazo, al día siguiente no podía levantarlo, tuve bastante malestar, pero a los tres días todo se fue, así de simple. Me chocó un poquito, pero ahora todo bien”, contó al diario Trome.

La cantante de “Un nuevo amanecer” sostuvo que, pese a estar inoculada no piensa bajar la guardia.

“Sí, pero igual no hay que bajar la guardia. Hay mucha gente que se olvidó de la distancia, de las mascarillas, siempre hay que tener su protector facial y alcohol. Lo que le recomendaría a la gente es que no se descuide”, comentó.

Por otro lado, la Tigresa del Oriente contó que se está reinventando con la reapertura de su peluquería.

“Como todavía no hay pase libre para los shows, hay que hacer algo. Yo he hecho de todo, pero pude reabrir mi salón de belleza y spa, que está ubicado a la altura de la cuadra 3 de la avenida Canadá, en La Victoria. Ya estoy dando las citas, a todos lo que me llamen al 963040214. Tengo que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y yo misma los voy a atender”, reveló.

