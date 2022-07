Tremendo dardo. Tilsa Lozano estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre si pensaba volver a los escenarios con su grupo de “Las Vengadoras”.

Y es que la modelo dejó en claro que esa etapa de su vida ya habría quedado atrás, pero sí mencionó a quiénes le gustaría ver en dicha agrupación, si es que existiera la oportunidad de volver a crearla.

La popular ‘Tili’ llegó al set de América Hoy como invitada especial y la producción realizó una dinámica para mostrarle algunas opciones de chicas de la farándula que puedan ser parte de este conocido grupo femenino.

Según la exconejita de Playboy, Macarena Vélez definitivamente no sería una buena opción. “Yo la he visto en persona y no es la misma, no la apruebo (...) A mí me encanta Gabriela Herrera, Flavia Laos e Ivana Yturbe”, expresó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Tilsa Lozano también fue consultada sobre si Yahaira Plasencia sería una buena opción para formar parte de Las Vengadoras. “Sí, tiene buen cuerpo... Si hubiera podido formar parte en aquella época, pero como está ahora, no como estaba antes”, comentó entre risas.

