Ángelo Fukuy, exintegrante de los ‘Hermanos Yaipén’ y de la ‘Gran Orquesta’, habló sobre su hasta ahora, desconocida amistad con la actriz cómica Dayanita. El cantante de cumbia contó como conoció a la integrante de ‘JB en ATV’ y reveló que actualmente mantienen una bonita amistad y se tienen mucho cariño.

¿Cómo se conocieron?

Según el cumbiambero, la amistad con Dayanita comenzó en el set del programa de Jorge Benavides cuando él, y la orquesta para la que trabajaba en ese momento fueron invitados al show.

“Es mi amiga. Nos conocimos cuando fuimos con el grupo a presentarnos al canal donde ella trabajaba”, contó Fukuy a Trome.

En esa línea, explicó que la amistad entre ellos nació cuando la defendió de un incomodo momento. A raíz de eso, la química entre Ángelo y Dayanita fluyó y desde ese momento se volvieron amigos.

“Un amigo de la orquesta quiso vacilarla, de verdad, no era algo feo lo que le decía, pero pensé que a ella le podía incomodar y lo paré. Lo frené: ‘Papi, no hagas esas bromas’ y ella reaccionó agradecida y me abrazó. Desde ese momento somos grandes amigos”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO