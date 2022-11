Tilsa Lozano y Jackson Mora se encuentran muy ansiosos y felices, ya que están a pocos días de contraer matrimonio. Y es que un detalle que llamó bastante la atención, fue cuando la modelo fue consultada sobre si se estaría casando con bienes separados.

“La verdad que nunca lo hemos hablado, no hemos tocado el tema, si me quiere decir algo, que me lo diga de una vez. Le queda poco tiempo”, comenzó diciendo entre risas la jurado de ‘El Gran Show’.

Como se sabe, la parejita se casará en un fundo de Pachacamac el próximo 25 de noviembre, donde solo están invitados su entorno más cercano. Asimismo, según se supo el boxeador y la modelo estarían gastando cerca de 78 mil dólares entre el lugar, la comida y las orquestas en la boda.

“Tengo un par de canciones especiales que voy a poner y voy a hablar, porque a él no le gusta hablar en público, me ha dicho: ‘Por favor, no me hagas hablar, te lo pido’”, agregó para Trome.

“Los tres años de relación que Jackson y yo hemos tenido han sido bien pausados, los llevamos con calma y ya era el momento de casarnos. Esto no es que lo obligué o amenacé, no. Él me pidió matrimonio porque le dio la gana, no como mucha gente dice, solo nos faltaba convivir, pero quería hacerlo de la forma correcta”, finalizó.

