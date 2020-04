Tilsa Lozano viene aprovechando la cuarentena impuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, para pasar momentos con sus dos pequeños hijos realizando diversas actividades.

Y es que la modelo compartió a través de sus redes sociales un tierno video donde se puede apreciar a su hija Valentina, quien tiene 4 años, leyéndole una carta que le había escrito.

“Hoy Valentina a sus 4 años 4 meses me escribió una carta. Es increíble cómo estas pequeñas personitas tienen la capacidad de adaptarse a todo. Me di cuenta que una como mamá sufre más por ellos, pero realmente no la pasan tan mal, los niños tienen un corazón tan puro, un alma mágica, que viven cada experiencia a su manera, con mucha imaginación, como una aventura”, escribió como leyenda del clip publicado en su Instagram.

En las imágenes se escucha a la niña diciendo: “Querida mami, te amo hasta el infinito y más allá, nunca te voy a dejar de amar, mua mua besos”, es el mensaje de su hija.

La exvengadora reflexiona sobre su rol como mamá e indica que los padres tienen mucho que aprender de sus hijos.

“La realidad es que tenemos mucho que aprender de ellos. Mi pequeñita hoy me hizo muy feliz y me dio una lección, el presente es lo que tenemos que disfrutar y valorar las pequeñas grandes cosas de la vida. Gracias Tuchi por ser tan buena como hija”, finalizó.

