Tilsa Lozano reapareció en televisión y sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con Jackson Mora tras el escándalo que protagonizaron por las imágenes del luchador con otra mujer.

En el programa “En boca de todos”, de América Televisión, Tilsa Lozano reveló qué es lo que más le gusta de Jackson Mora.

“Me encanta como me trata, me encanta. Me trata lindo, me entiende, dice que soy una loca y me sabe llevar, ha aprendido a llevarme. Es bueno, me escucha, está pendiente de mí”, explicó Tilsa Lozano.

Sin embargo, Tilsa Lozano aseguró que no por estas razones estarán juntos para siempre. “Eso no garantiza que esto vaya a ser eterno ni que vaya a ser perfecto porque creo que nadie tiene la relación perfecta, pero creo que sentirse amada es muy importante”, agregó.

La exvengadora también respondió a las burlas del programa sobre el rostro de Jackson Mora. “Lo prefiero al natural, a mí me gustan los hombres feos”, admitió.

“Cara de muñeco, no. Si yo veo la foto retocada pienso que me va a quitar la pinza para depilarse”, dijo entre risas.

Tilsa Lozano sobre Jackson Mora - diario ojo

