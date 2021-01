Carlos “Tomate” Barraza sorprendió a propios y extraños al agradecer públicamente a las madres de sus hijas, Danuska Zapata y Vanessa López, por haber sido parte de su vida y por haberlo “soportado”.

Durante la celebración del primer aniversario de su programa “Salsa de Tomate” de Radiomar, Carlos “Tomate” Barraza dijo entre lágrimas que las madres de sus hijas son importantes en su vida.

“Quiero agradecer primero a Dios por estar sano, porque estoy cuerdo, lúcido y porque puedo ver crecer a mis dos hijas, Gaela y Emiliana. Nunca lo he dicho, pero si no hubiera estado con las mamás de estas dos niñas, tanto con Danuska y con Vanessa López, mi vida no sería lo feliz que es ahora”, dijo “Tomate”.

El cantante de “Los Barraza” también agradeció a sus exparejas: “Gracias por haberme soportado, lo que me soportaron, tal vez no fui lo mejor que les pudo pasar en la vida, pero tenemos dos hijas hermosas que nos van a unir eternamente. Dios las bendiga, tanto a Danuska como Vanessa. Gracias por las hijas tan maravillosas que me han dado”.

En tanto, en declaración al diario Trome, “Tomate” Barraza aclaró que no tiene pareja en este momento. “Soltero y dedicado a mis hijas. Solo tengo tiempo para trabajar”, reveló.

Foto: Instagram Carlos Barraza

