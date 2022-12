Durante la tarde del jueves 1 de diciembre, algunas imágenes alarmaron a la farándula peruana, ya que se veía al ‘Tomate’ Barraza en la puerta de la ‘Dirincri’ muy molesto y el motivo es grave, ya que denunció que están usando la imagen de su hija para videos y fotos para adultos.

“Hay un vídeo y fotografías, simulando imágenes subidas de tono, presuntamente de su hija Gaela. Él dice que las fotos han Sido editadas y han puesto la cara, son imágenes explícitas donde ponen el rostro de una niña de 14 años”, de esta forma, Magaly Medina presentó la denuncia del Tomate Barraza, donde se lo ve muy afectado por lo que le está pasando a su familia en este momento.

Enfurecido y habiendo sentado la denuncia formal, el ‘Tomate’ Barraza decidió amenazar a quienes están perjudicando la imagen de la hija de 14 años que tiene con Danuzka Zapata: “Conmigo métanse, pero no con mi hija. No me importa irme preso ah, O eliminas la cochinada que has hecho o te juro por mis hijas que te voy a sacar la con... de tu madre”

Lamentablemente, las fotos y videos ya habrían sido viralizadas debido a unos inescrupulosos que las estarían compartiendo en redes sociales, lo cual estaría afectando el bienestar de la participante del ‘Miss Teen Perú’: “Desgraciadamente, las fotos y videos están viralizados y me da tanta pena que las personas compartan estas imágenes”.

TE PUEDE INTERESAR