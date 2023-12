‘Tomate’ Barraza se despidió de su programa radial luego de que decidieran no renovarle el contrato para el 2024, por los problemas que tuvo con Vanessa López y su primo, José María Barraza.

“Buscaré mi revancha, sí, por supuesto, soy un hombre de retos. tengo a Dios como respaldo, como testigo, tengo el invalorable amor de mis padres, de mis hijas, de mis compañeros de trabajo, de amigos, familia... Definitavamente este año fue muy duro, lleno de sucesos muy negativos para mí, el rebrote del cáncer de mi mamá, problemas muy complicados con la madre de mi segunda hija, problemas familiares muy complicados ”, manifestó ‘Tomate’.

A pesar de sus problemas, el cantante aseguró que este año pudo eliminar gente que no le sumaba en su vida. “ Pero hoy por hoy agradezco que esos problemas hayan hecho que yo haga una limpieza espiritual, una limpieza en mi corazón para arrancar de raiz a todas las personas que nunca debieron estar en mi vida, a esas personas que merecen la ignominia, el destierro, no solamente mío sino del círculo más cercano de mi familia ”, agregó.

Asimismo, afirmó que estas personas quisieron destrozarlo, sin embargo, no pudieron. “ No me importa tener ni primos lejanos, me interesa mi familia que es mis hijas y mis padres. Yo estoy aquí y estuve aquí para divertirlos con mis locuras, con mis cosas... y también Dios me regaló algo más que vital, que fue un sobrino, José María Barraza Muñoz y quiero decirte, cada día que pasa, tu tío va estar contigo hasta el final”, expresó.

Posteriormente, agradeció a la Radio La MegaMix y al Grupo RPP por la oportunidad. “Gracias por confiar en mí, por haberme llamado, por no dejarme en ningún momento cuando más lo necesité. Hoy sí se necesita poner un punto final. Solo me queda decirles adiós, que se baje el telón”, dijo entre lágrimas.

Tomate Barraza sobre su año 2023

