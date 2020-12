Carlos “Tomate” Barraza y su expareja, Vanessa López, enternecieron las redes sociales al protagonizar una tierna sesión de fotos junto a su hija Emiliana.

En su cuenta de Instagram, Vanessa López expresó su felicidad por las imágenes: “Este año será la primera navidad de @emi_barrazalop junto a toda la familia ,será una navidad diferente pero muy especial, una vez más feliz con el trabajo de la @lacunaphotostudio por plasmar tanto en una fotografía”.

La expareja de “Tomate” Barraza también sorprendió al revelar que la pequeña Emiliana “nunca sonrió en ninguna foto”.

“Amo este mes !!! Por la navidad y por que cumpleaños mi hermosa bebé ️@lacunaphotostudio capturando en lindo recuerdo para siempre”, señaló Vanessa López en Instagram junto a las fotos con temática navideña.

La modelo también aconsejó a las madres a disfrutar cada momento junto a sus hijos, pues el tiempo pasa muy rápido: “Disfruta cada momento ellos crecen muy, muy rápido y cada etapa que no disfrutaste o no estuviste con tus hijos se va y no vuelve el tiempo vuela ... a punto de cumplir su primer añito️. Te amo princesa sales hermosa en tu sesión”.

Por su parte, “Tomate” Barraza publicó una imagen con la pequeña Emiliana. Auque se trata de la misma sesión de fotos, “Tomate” y Vanessa no posaron juntos.

“Feliz Navidad.... Dios nos proteja siempre!!! Primera Navidad de mi hermosa Emiliana”, señaló el artista, quien se encuentra separado de su esposa desde marzo del 2020, según reveló la propia Vanessa.

