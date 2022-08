Tommy Portugal se encuentra envuelto en nueva polémica luego que su hija no reconocida María Fernanda Veliz reveló en el programa de Magaly Medina que su padre nunca le ha brindado su apoyo para lanzar su carrera musical y le hizo pasar varias humillaciones.

La joven cantante reveló que el interprete de ‘Al Fondo hay sitio’ es un padre ausente y nunca quiso reconocerla legalmente, tampoco se realizó una prueba de ADN.

Luego de estas acusaciones, Tommy Portugal estalló y respondió fuerte claro en la web de un portal de espectáculos. ¿Qué dijo?

“Porque tanto invento, porque dicen que no la he reconocido. Si yo mismo la presenté ante todos y nunca he negado que tengo una hija que está pasando”, escribió el cumbiambero.

El comunicado de Tommy Portugal

“Siento necesario dar a conocer mi parte de la historia. Hace unos años, me enteré que era padre de una niña de casi 13 años a través de un mensaje de Messenger, al cual no supe como reaccionar...”, inició.

“Aunque me tomó tiempo procesarlo, decidí asumir la responsabilidad sin duda alguna, incluso sin haber solicitado una prueba de ADN para intentar no herir los sentimientos de mi hija”, sostuvo el artista.

En otro fragmento indicó: “Lo único que te puedo aconsejar es que no desesperes... Tienes un gran talento, no necesitas dar que hablar para ser relevante”.

“Sé que no soy el mejor papá... No te preocupes, no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, finalizó.

