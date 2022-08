La hija de Tommy Portugal, María Fernanda Véliz, sorprendió a todos al revelar la nula relación que tiene con el cantante de cumbia, quien nunca la reconoció legalmente y tampoco se hizo una prueba de ADN.

En la última edición de Magaly TV La Firme, la joven de 20 años confesó que siempre sintió que Tommy Portugal “nunca llegó a verla como su hija”, pese a sus esfuerzos para acercarse al cantante.

Pero, ¿quién es la madre de Mafer Portugal? Mafer es futo de la relación que tuvo el cumbiambero con una animadora infantil llamada Mariella Veliz Gutiérrez. Ella quedó embarazada en los años 2000, pero decidió no contarle nada, hasta 12 años después que hizo todo lo posible para que su hija recupere el tiempo perdido con el cantante.

En una entrevista que dio Mafer en el 2020 a una programa de Latina TV, Ella contó que su madre le pidió perdón por no decirle quién era su padre.

“Yo me enteré antes que él, luego nos conocimos, arreglamos las cosas. Yo empecé a crecer, lo vi una vez porque vivimos cerca y saque mis conclusiones, le pregunté a mi mamá y me contó todo. Ella me pidió perdón porque me dijo que yo no merecía estar tanto tiempo sin mi papá”, comentó aquella vez.

Hasta el momento, se desconoce por qué Mariella Veliz Gutiérrez nunca le contó al cantante nacional que estaba esperando una hija suya.

En una reciente entrevista a Magaly TV La Firme, Mafer Véliz contó que Tommy recién la presentó como su hija en televisión nacional en junio de 2017, pese a que sabía de su existencia dos años antes.

“No lo dijo porque tenía una relación y no sabía cómo manejar el tema con su pareja (Estrella Torres). Yo le hice caso, mi mamá también por un tema de apoyarlo”.

La madre de Mafer Portugal

Contó que aunque viven cerca y en el mismo condominio, no se ven. “Cuando yo iba a su casa, él se metía a su cuarto y yo me quedaba sola con mi abuela”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO