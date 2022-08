El cantante de cumbia Tommy Portugal decidió romper su silencio tras las fuertes declaraciones que dio su hija biológica María Fernanda Véliz en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Y es que la joven contó, entre lágrimas, que nunca recibió apoyo del cantante de cumbia para que ‘Mafer Portugal’ pueda desarrollar su carrera musical. Además, el hecho de que su padre nunca le dio su apellido ni la ha reconocido legalmente.

Por ello, el cumbiambero lanzó un comunicado donde se pronuncia por este tema, ya que considera que “perjudican tanto a mi persona como a mi trabajo como músico”.

“Hace unos años me enteré que era padre de una niña de casi 13 años a través de un mensaje de Messeguer, al cual no supe como reaccionar. Tuve muchas dudas respecto al porque me habían ocultado esta información por tantos años, algo que hasta el día de hoy sigue sin respuesta”, comenzó diciendo en el mensaje publicado en Instagram, la madrugada del 9 de agosto.

Tommy Portugal asegura que sí ha apoyado a su hija, dándole “herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artistamente con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio”.

“No mencionaré cada cosa que he hecho para apoyar su carrera musical porque me basta con que ella lo sepa, pero no puedo negar que me apena saber que considere que no tiene mi apoyo”.

“Lo único que te puedo aconsejar es que no te desesperes, que mantengas esa perseverancia que te caracteriza porque todo el esfuerzo y pasión que le pones a lo que haces, dará fruto y llegara tu momento. Tienes un gran talento y no necesitas dar que hablar para ser relevante”, menciona en el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR