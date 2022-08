Tras el comunicado de Tommy Portugal, su hija Mafer salió al frente para desmentirlo. A través de sus historias de Instagram, la joven de 21 años de edad, negó que se haya “desesperado” por su carrera musical, tal como pretender hacer creer el cumbiambero.

Según explicó María Fernanda Véliz, no llora solo porque su padre no la apoya económicamente, sino porque no la trata como si fuera su hija.

“¿Me desesperé? Si, pero en tratar de que nuestra relación crezca. No quiero fama como crees, ni mucho menos una carrera musical fácil (porque me la vengo luchando sola) Lo que conté y lloré desde lo más profundo de mi corazón, es que nunca me viste como hija y tú sabes que yo me sentía así porque en el último mensaje largo que te mande te lo dije todo y te creí (una vez mas) cuando dijiste que las cosas cambiarían”, comentó Mafer Portugal.

Asimismo, explicó una vez más que no quiere “fama” y que solo busca el cariño de su padre: “Nunca te he exigido “fama” solo te exigí cariño, el que yo decía que te tenía y sloo recibía de respuesta un ‘gracias’”.

Exige ADN a Tommy Portugal

Finalmente, la joven reveló que exige al cantante hacerse la prueba de ADN y reconocerla legalmente:

“Solo sentí que me estaba ahogando con algo que realmente me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes. Nunca te he dejado mal públicamente, siempre fue todo lo contrario a pesar de nuestro distanciamiento. Y por último, el ADN te lo hemos venido pidiendo mi mamá y yo desde hace años y también lo sabes”.

Instagram Mafer Portugal

TE PUEDE INTERESAR