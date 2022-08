Bien guardadito se lo tenía. El popular cantante de cumbia e intérprete de la canción de ‘Al fondo hay sitio’, reveló hace algún tiempo que tenía una hija, pero él no sabía que existía, se enteró años después, sin embargo, María Fernanda Véliz, su hija, afirmó que él sabe de su existencia desde los 12 años de edad.

Cuando se enteró, Tommy intentó mantenerlo en privado por temor a su pareja de ese momento, la cantante Estrella Torres: “Él se enteró varios años antes, pero no lo dijo porque él tenía una relación y no sabía cómo manejar el tema con su pareja”.

No contento con no darle su apellido, Tommy Portugal ignoraba a su hija cuando ella iba a visitarlo para entablar una relación fraternal: “A veces cuando yo iba a su casa, él se encerraba en su cuarto y yo estaba sola con mi abuela”.

Demostrando que es más madura que su papá, María Fernanda intentó encontrar una solución para empezar a tener una relación más cercana con su papá: “Tal vez como él, para con gente de mi edad, no me ve como hija y le dije que iniciemos una relación como amigos para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco”.

