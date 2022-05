La cantante Estrella Torres sorprendió a todos al revelar que ya convive con su novio Kevin Salas, quien le pidió que sea su esposa hace unas semanas durante su viaje a Machu Picchu.

“Ahora tengo que ser ama de casa, pero lo bonito es que tengo un compañero que me ayuda y es muy hacendoso. Nos complementamos muy bien, él me cocina y me engríe”, dijo la expareja de Tommy Portugal en una entrevista con Trome.

Por su parte, el modelo Kevin Salas señaló que ahora pasan más tiempo juntos: “La convivencia es espectacular. Estrella se esmera mucho, nos complementamos hasta en eso (la convivencia) y nos dividimos las tareas. Ambos somos ordenados y limpios. Ahora desayunamos, almorzamos y cenamos juntos”, indicó.

La cumbiambera también respondió por los cuestionamientos que ha recibido por su apresurada decisión de casarse, ya que solo llevan ocho meses de romance con el fisicoculturista.

“La que vive la relación soy yo. Estoy muy feliz, cuando te conectas tanto con una persona no dudas al dar ese paso importante”, expresó Estrella Torres muy contundente.

TE PUEDE INTERESAR