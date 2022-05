Estrella Torres apareció junto a su prometido, Kevin Salas, en el programa “Estás en todas”. El deportista contó a Choca Mandros cómo planeó la pedida de mano en Machu Picchu: “Fui a acompañarla porque tenía unas presentaciones y justo coincidió de que el 9 cumplimos mes, entonces qué mejor lugar para pedirle matrimonio en esa hermosa maravilla”. El atleta admitió que estaba nervioso, pero confiado: “yo estaba seguro que (me iba a decir que sí)”. Sin embargo, la pareja todavía no tiene fecha para la boda: “Estamos viendo porque ahorita se está enfocando bastante en su carerra, ahorita es lo que más importa, que se enfoque en eso, y estamos viendo la fecha posterior a su lanzamiento que va a tener”. Por su parte, Choca Mandros sorprendió a todos al afirmar que deberían esperar, pues ambos son jóvenes: “No, todavía, hijito, espérate un ratito, no... 24 (años), no te vas a estar casando tan rápido. Primero que se porte bien todavía, tenlo chequeado, pero ya tiene el anillo, que es lo importante”, manifestó. Fuente: América Televisión