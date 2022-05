La conductora Ethel Pozo anunció en sus redes sociales que se reunió con la modelo Melissa Paredes y que este lunes 23 de mayo se emitirá la entrevista completa. La también actriz no pudo evitar derramar algunas lágrimas durante la conversación que sostuvo con su excompañera donde habló sobre su infidelidad con el bailarín Anthony Aranda y su disputa legal por la tenencia compartida de su pequeña hija.

En un adelanto del programa América Hoy se puede ver a la exreina de belleza muy conmovida al ser cuestionada por todos estos temas. Además, Melissa Paredes aprovechó para responderle a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien aseguró que la modelo “no pagaba ni su celular”.

“Yo he trabajado toda mi vida, desde Bienvenida la tarde”, le responde Melissa Paredes al “Gato” Cuba. Ante ello, Ethel Pozo le consultó. “¿Y por qué él diría que te pagaba todo?”.

Asimismo agregó: “Me caigo para levantarme y lo voy a hacer para mí y para mi hija”.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes?

En entrevista con Magaly Medina, Rodrigo Cuba reveló detalles de su relación con Melissa Paredes. El integrante del Boys afirmó que él era el responsable de todos los gastos que había en la casa y que su exesposa no pagaba ni su celular.

“Yo me encargaba de la empleada, de la casa (...) Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí”, se le escucha decir a Rodrigo Cuba en el avance que presentó “Magaly TV, La Firme”.

