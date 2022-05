Rodrigo Cuba y su exesposa Melissa Paredes volvieron a ser los protagonistas de las portales de espectáculos luego que la modelo pidió un cambio en la variación de la tenencia compartida de su pequeña hija.

Por este motivo, el “Gato” Cuba decidió romper su silencio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina donde contó algunos detalles inéditos de su separación con la exchica reality.

“Yo me encargaba de la empleada, la casa... ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí”, se le escucha decir a Rodrigo Cuba en el adelanto que presentó “Magaly TV, La Firme” este viernes 20 de mayo.

En esa línea, el futbolista del Sport Boys precisó que una de sus medidas que tomó tras el ampay de Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda fue cancelar la tarjeta de crédito adicional que le había sacado para la madre de su hija.

“A raíz de esto, le dije empiezas a pagarte tus cosas empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar la adicionar de mi tarjeta de crédito”, dijo.

