Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al anunciar que este próximo lunes emitirá la exclusiva entrevista que le realizó a Rodrigo Cuba, luego que Melissa Paredes pidiera una variación en la tenencia compartida de su menor hija, y además asegurara en varios medios de comunicación que “siempre ha sido una mujer que le gusta ir por la mitad en los gastos”.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no dudó en llenar de elogios al futbolista, pues comenta que siempre se portó muy caballero y que no se puso reacio al momento de tener que contestar algunas preguntas incómodas.

“Al Gato no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me pareció honesto”, comenzó diciendo la conductora.

“Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina indicó que también conversó con Ale Venturo, novia del ‘Gato’ Cuba, y tuvo lindas palabras para con la empresaria. “Me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, dijo.

