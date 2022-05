Fuertes revelaciones. Rodrigo Cuba al parecer se habría cansado de los dimes y diretes con su exesposa Melissa Paredes, luego que ella le pidiera una variación en la tenencia compartida de su menor hija. Así lo hizo saber en una exclusiva entrevista que le brindó a Magaly Medina y que saldrá al aire el próximo lunes 23 de mayo.

“Lo he sentido muy honesto, ahora que sus heridas ya están cerradas, ahora que su corazón está ocupado y que está tranquilo. Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ no quiso dejar con la intriga a su público televidente y mostró un avance lo algunas fuertes declaraciones que dio el futbolista, donde aseguró que durante su matrimonio con Melissa, él costeó casi todos los gastos de su hogar

“Yo me encargaba de pagar la empleada, mantener la casa, infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras, porque ni pagaba su teléfono celular, su seguro de salud, no pagaba ni su seguro de carro, el mantenimiento... A raíz de todo esto, del ampay, le dije que comenzara a pagar sus cosas. La mitad de la luz, la mitad del condominio, la mitad de las cuentas como corresponden”, se le escucha decir al jugador del Sport Boys.

