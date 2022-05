El programa “Magaly TV La firme” transmitido el 19 de mayo de 2022, la periodista Magaly Medina mostró la demanda de divorcio por causal de conducta deshonrosa que Rodrigo Cuba preparó contra Melissa Paredes, pero que nunca presentó pues lograron firmar una conciliación.

En estos documentos, el ‘Gato’ Cuba contó que su matrimonio empezó a cambiar cuando Melissa Paredes ingresó a bailar al reality de Gisela Valcárcel: “Él dice que las cosas empezaron a cambiar el 4 de septiembre, cuando ella se va al programa “Reinas del show” y su compañero es el señor Anthony Aranda, dice que él la apoyó desde aquel día brindándole todas las facilidades para sus ensayos, hasta el 27 de septiembre que ella contrae COVID y tienen que estar en cuartos separados, aislados, por bien de él y de la niña (...) dice ‘prueba de ello son los diversos chats en los que nos tratamos con complicidad y amor’”.

En el documento, se lee que Rodrigo Cuba vio a su esposa más distante en el mes de octubre: “Resulta que, posterior a su recuperación del COVID (11 de octubre en adelante) empecé a ver distante a la demandada, quien ya no quería compartir con el suscrito y nuestra hija de la misma forma, siempre tenía que estar ensayando o en el gimnasio hasta altas horas de la noche o cuando llegaba no dejaba de estar pendiente del celular. Es el caso, que decidí darle un espacio, pero siempre pensando que solo era momentáneo por el estres y la fuerte carga laboral que tenía sobre ella”.

“Señor Juez, el martes 19 de octubre, fue un día como cualquiera, nos despertamos en la misma cama y mi aun esposa empezó su día recibiendo a su maquillista y personal de asesoramiento de imagen”, señaló Rodrigo Cuba en dicha demanda sobre el día del ampay.

“Llegó a su casa a las 9:45 de la noche (...) es acá lo que él dice que él llegó ese día al gimnasio, el ‘Gato’ Cuba, a las 6:30 de la tarde hasta las 7:25, mientras que ella llega con el bailarín a las 6:57″, relató Magaly Medina.

“Terminó y llamó a su esposa, según chats de conversación que se ha anexado acá, dice que cuando el suscrito le escribe para decirle dónde estaba, ella dijo ‘me encuentro en el gimnasio y ah, no te vi, jajaja’. Entonces, como dice él, grande fue su sorpresa que a la misma hora, su aun esposa estaba pisos más abajo en el estacionamiento chapando con otra persona, dice acá con su pareja extramatrimonial, en su vehículo, en actitudes cariñosas por 26 minutos”, leyó la ‘urraca’.

Rodrigo Cuba se enteró del ampay porque Melissa Paredes se lo comunicó a través de una llamada telefónica: “Él dice que al día siguiente, la chiquita, su hija de ambos, tenía un cumpleaños y él la llevó. Estaba en el cumpleaños y Melissa lo llama y le dice ‘sabes qué, ‘Gato’, va a salir un ampay’, y dice acá que él se quedó absorto y ‘le dije que ella debía resolverlo, no podía pensar más y ni siquiera pensaba en la dimensión que iba a haber horas más tarde, estaba en un cumpleaños y pensé que no iba a pasar nada’”.

“Ese día mi matrimonio se acabó porque me resulta insoportable la vida en común con la demandada, toda su conducta realizada en un lugar público a vista de todos, sin importarle ser vista, me deshonra, me humilla y me hiere”, concluyó el ‘Gato’ Cuba.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug donde habla sobre críticas por buscar a su sexto hijo y los planes de boda

Melissa Klug donde habla sobre críticas por buscar a su sexto hijo y los planes de boda