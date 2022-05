Durante el programa América hoy transmitido el 20 de mayo de 2022, Janet Barboza arremetió contra Melissa Paredes por solicitar una variación de la tenencia compartida que actualmente tiene con su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La ‘rulitos’ se refirió a los chats y la foto que Melissa envió a su expareja de Anthony Aranda y su niña.

“Yo creo que esto se podría haber solucionado tranquilamente hablando entre ellos dos en privado, sin embargo yo he leído unos chats donde el Gato (...) le pide a Melissa que si pudieran hacer una excepción y él llevarse un fin de semana a la playa a la niña y Melissa le dice que no, le habla de forma tajante y cortante”, dijo Janet Barboza.

“El Gato le pide fotos de la niña a Melissa ¿ella qué hace? Le envía fotos de la bebé en brazos del ‘activador’. ¿Eso saben qué significa, compañeros? Eso significa que Melissa mete el dedo en la llaga, donde más le duele al Gato Cuba, y es ver a su hija en brazos de este gato techero”, añadió muy indignada.

Sin embargo, Ethel Pozo y Christian Domínguez salieron en defensa de Melissa Paredes, pero Janet Barboza les dio una contundente respuesta: “Sí tiene que ver porque si Melissa está haciendo una demanda o quiere hacer una demanda porque quiere más días o quiere cambiar la tenencia, hay chats que prueban que el Gato sí le está pidiendo cambiar un fin de semana por días hábiles y ella no quiere, y además cuando él le pide que le envíe fotos de su hija ¿qué hace ella? Le envía fotos de la niña en brazos del ‘activador’. ¡No me fastidien! Discúlpenme, no me fastidien, es una falta de respeto, qué falta de respeto”.

En ese sentido, Ethel Pozo pidió que se pongan de acuerdo: “El tema se tiene que llevar en buenos términos, repito, yo que considero que los conozco un poquito más quizás por el año pasado, ambos aman a la niña con todo, como todo padre, y ambos son buenos padres, sin duda han cometido errores y sin duda todo el mundo sabe mis diferencias con las decisiones que Meli tomó después de octubre hacia aquí, pero como madre yo he visto que la niña siempre ha estado pegado a ella y tanto así también con Rodrigo, entonces tratemos de ver el lado de padres, lo que tú estás mencionando Janet, por supuesto que no es correcto, pero no está dentro de la conciliación ahorita, estamos hablando del régimen de visitas”.

“Es que sí, lo ha contado el Gato Cuba en una carta notarial lapidatoria que le hace a Melissa Paredes recordando minuto a minuto todo lo que pasó. ¿Quién generó eso? Melissa Paredes haciendo declaraciones que no se ajustan a la verdad”, sentenció la ‘rulitos’.

Fuente: América Televisión

