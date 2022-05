Ethel Pozo salió en defensa de Melissa Paredes, luego de que ella exigiera al futbolista Rodrigo Cuba variar la tenencia de su hija. En el programa ‘América HOY’, la conductora expresó su pesar por la situación de la modelo.

“Me causa mucho dolor porque conozco a la niña. Lo que Melissa Paredes está pidiendo más días, de lunes a viernes, para poder compartir esta etapa escolar que su hija acaba de empezar. Ahora la niña recién está en el colegio y la madre quiere ser partícipe (de su etapa escolar), ahora no lo tiene porque la ve viernes, sábado y domingo”, comenzó diciendo Ethel.

Luego, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que Melissa no está pidiendo dinero ni pensión alimenticia.

“Nadie está pidiendo un sol más, nadie está hablando de manutención, el dinero no tiene nada que ver, es un tema de ver a la niña, es lo único que está pidiendo Melissa. Recordemos que Rodrigo no le da un sol, no hay manutención aquí, ambos padres aportan la mitad, Melissa paga en marzo el colegio, Rodrigo en abril y así”, sostuvo la conductora de América TV.

