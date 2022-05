Nuevas revelaciones. Rodrigo Cuba decidió responderle a Melissa Paredes con una carta notarial, tras haber señalado en el programa “En boca de todos” que su hija “no es un trofeo y que ambos deben ponerse de acuerdo para organizar su fiesta de cumpleaños”.

Y es que la modelo se mostró bastante indignada y dejó entrever que el futbolista no querría hacerla formar parte de la organización de dicha reunión. “Sería lindo que los dos estemos en el cumpleaños de ella, nunca el hombre organiza las fiestas siempre he sido yo la encargada de todo, por eso me sorprende. Ojalá lo hagamos juntos”, dijo.

Frente a ello, el popular ‘Gato’ no se quedó callado y negó tajantemente que quiera hacer a un lado a la exconductora de “América Hoy” en lo que respecta a temas de su pequeña hija.

“Sobre el cumpleaños de nuestra hija, se habla claramente sobre la forma cómo se realizará. Este año me tocará a mi organizarlo y por su puesto tienes que participar en él, eres su madre, ¿Quién te impide ser parte de su vida? Yo no puedo, y menos quiero que dejes de ser parte de su vida. ¿Recuerdas Navidad? ¿Quién iba a impedir a quién?”, se logra leer en el documento oficial.

