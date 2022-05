La modelo Melissa Paredes y su exesposo Rodrigo Cuba se encuentran en medio de una disputa legal por la tenencia de su menor hija, Mia. Tras el anuncio de Magaly Medina sobre la entrevista a ‘Gato’ Cuba, Ethel Pozo reveló en sus redes sociales que habló con su excompañera y este lunes 23 de mayo se sabrá toda la verdad en “América Hoy”.

La hija de Gisela Valcárcel y Melissa Paredes tuvieron una extensa charla en la que se espera conocer detalles inéditos de lo que fue el matrimonio de la modelo con el futbolista del Sport Boys.

“Luego de 8 meses...En otra casa...en una situación que jamás imaginamos. Nos volvimos a ver Melissa Paredes”, dijo Ethel Pozo en su cuenta de Instagram.

Foto: (Instagram/@lapozo)

Magaly anuncia entrevista con Rodrigo Cuba

Como se sabe, Magaly Medina anunció en su programa de este viernes 20 de mayo una entrevista con el futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, quien fue desprestigiado públicamente tras la infidelidad de su exesposa Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda.

La famosa “urraca” quedó sorprendida al entrevistar en exclusiva a Rodrigo ‘Gato’ Cuba pues el futbolista no es como sus demás colegas que hablan con poca elocuencia.

“Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico, como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, me pareció honesto, sincero”, expresó la presentadora de ATV.

