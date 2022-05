Magaly Medina habló en exclusiva con el futbolista Rodrigo Cuba luego que Melissa Paredes pidiera un cambio en la tenencia compartida de la hija que tienen en común. En dicha entrevista, la periodista reveló que pudo conocer a la pareja del “Gato”, Ale Venturo.

En el programa “Magaly TV, La Firme” de este viernes 21 de mayo, la famosa “urraca” de la TV solo tuvo palabras de elogios para la mejor amiga de Natalie Vértiz, quien la impresionó con su simpatía.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Ale Venturo?

“Nos sentamos en un momento con él y con Ale Venturo. Ella me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, dijo la conductora sobre la dueña de “La Nevera Fit”, destacando las cualidades de la empresaria.

Asimismo, Magaly Medina quedó sorprendida al entrevistar en exclusiva a Rodrigo ‘Gato’ Cuba pues el futbolista no es como sus demás colegas que hablan con poca elocuencia.

“Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico, como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, me pareció honesto, sincero“, expresó la presentadora de ATV.

TE PUEDE INTERESAR