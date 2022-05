Durante el programa “Magaly TV La firme” transmitido el 20 de mayo de 2022, Magaly Medina cuestionó a Christian Domínguez por afirmar que los niños deben quedarse con sus madres en caso de un divorcio.

“Yo considero que así nos cueste como padres, la bebé tiene que estar con la mamá porque madre es madre y la bebé siempre va a estar pegada a la madre. El papá es un sostén”, dijo Christian Domínguez en el programa “América Hoy”.

Por su parte, Magaly Medina se burló del cantante: “Le han hecho creer que él es opinólogo, le han hecho creer hace tiempo en ese programa que él tiene calidad moral para poder opinar justamente sobre estos temas”.

Tras leer sus declaraciones, la ‘urraca’ arremetió contra Christian Domínguez: “No, mi hijito, no has entendido ni miércoles en todo este tiempo y eso que tienes hijos, tienes una hija grande, por supuesto lo que pasa es que algunos padres cuando se divorcian, dejan a la madre y dejan a los hijos, esa niña que él ha tenido, la primera, ¿te acuerdas cuando se separó de la primera chica, que su hijita era pequeña todavía? Esa chica la pasó mal en un primer momento, claro, los papás irresponsables dicen ‘ah, que se quede con su mamá’; no, así no es, Christian no es el ejemplo, claro, que se quede con la madre, ah, qué rico”.

En ese sentido, Maglay Medina indicó que tanto padre como madre son importantes en la crianza de un niño y no solo la mujer debería encargarse de los hijos tras los divorcios:

“No, tú también tienes parte importante en eso, tú también trajiste al mundo a esa criatura y tanto padres como madres son igualmente responsables de la crianza de un hijo. Esta creencia absurda, antigua, machista de que solo la mamá es la que tiene que estar encargada, ya no se usa, Christian, ya no se estila, no se usa para nada. Claro, tú tienes hijos por aquí, por allá, por allá y que todos se queden con su madre, no me importa, solo es el sostén, dice, él solo da la plata. La plata no es lo que necesita un niño cuando se cría, lo que necesita un niño cuando va creciendo es el sostén emocional, el cariño, la protección y los valores que le pueden inculcar ambos padres, importantísimo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens sobre el caso de Tula Rodríguez

pronunciamiento de Rebeca Escribens sobre el caso de Tula Rodríguez