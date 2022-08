María Fernanda Véliz, la joven de 20 años, reveló detalles inéditos de cómo es la relación con su padre Tommy Portugal, el conocido cantante de cumbia. La joven recién fue presentada en televisión nacional en el 2017, y nunca se supo por qué el artista ocultó que tenía una hija.

En declaraciones exclusivas a ‘Magaly TV La Firme’, Mafer Portugal - como se hace llamar en redes sociales aunque no tiene legalmente el apellido - comentó que viene trabajando desde hace varios años en su carrera musical, aunque no recibe el apoyo del cantante.

Incluso dijo que le dolía que su padre trabaje como productor musical de su expareja Estrella Torres: “¿por qué a mi no, acaso no soy talentosa? Siempre me pregunté eso”.

También reveló los comentarios desalentadores que recibía de Tommy Portugal, cuando ella subía videos en sus redes sociales.

“En televisión me decía que le gustaba, que estaba orgulloso (de mi), pero cuando yo subía una historia (a Instagram) o algo, decía que yo deje de subir esas cosas, que sus amigos le habían dicho que se veía feo, que si yo quería ser cantante o quería ser cómica ambulante y terminar trabajando en ‘El wasap de JB’”, mencionó Mafer sobre los mensajes de su padre.

Tommy Portugal responde a acusaciones de su hija

Tommy Portugal lanzó un comunicado donde responde a su hija Mafer, ya que considera que “perjudican tanto a mi persona como a mi trabajo como músico”.

“Hace unos años me enteré que era padre de una niña de casi 13 años a través de un mensaje de Messeguer, al cual no supe como reaccionar. Tuve muchas dudas respecto al porque me habían ocultado esta información por tantos años, algo que hasta el día de hoy sigue sin respuesta”, comenzó diciendo en el mensaje publicado en Instagram, la madrugada del 9 de agosto.

Tommy Portugal asegura que sí ha apoyado a su hija, dándole “herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artistamente con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio”.

