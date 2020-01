El popular Abelardo Gutiérrez, más conocido en el mundo artístico como ‘Tongo’, cumplió la promesa que hizo hace un tiempo y convirtió el opening de la serie Evangelion en nada más y nada menos que en cumbia.

El video lo lanzó mediante su canal de Youtube.

El tema que eligió para interpretar se titula 'Zankoku na Tenshi no Teeze’, y como para no perder su estilo, ‘Tongo’ intentó cantarlo en japonés, incluso el video cuenta con varios efectos visuales graciosos e imágenes de la serie.

Asimismo, el video ya cuenta con más de 30 mil de reproducciones en menos de un día.

Recordemos que el artista peruano ha hecho varias canciones en versión cumbia, como por ejemplo de la agrupación Linkin Park, pese a que contienen un inglés mal pronunciado, deja fascinados a todos sus seguidores.

SOBRE LA SERIE

Neon Genesis Evangelion se encuentra considerado como uno de los más grandes animes de ciencia ficción que está disponible en Netflix.