Este último viernes 10 de marzo, el recordado Abelardo Gutiérrez, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Tongo’, falleció a los 65 años luego de haber batallado contra la diabetes, insuficiencia renal y el cáncer que padecía.

Y es que tras confirmarse esta triste noticia por parte de su hija Cin Gutiérrez y su esposa Gladys Lupinta, muchos seguidores recordaron los distintos épicos momentos en la carrera musical del intérprete de ‘La Pituca’.

¿Por qué lo llamaron ‘Tongo’?

‘Tongo’ vivió gran parte de su infancia en su casa ubicada en el Cerro de San Cosme, en donde adoptó el apodo de ‘Tongolita’ porque no sabá pronunciar bien la palabra “tómbola”, según contó él mismo en una entrevista.

“Yo siempre decía ‘vamos a la tóngola’ y como era chiquito y gordito, me pusieron Tongolita, pero no me caía bien el diminutivo femenino, entonces hice todo lo posible para que cambiaran de chapa. Ya cuando crecí, me quedé con Tongo”, contó en un reportaje de Latina TV

‘Tongo’ le ganó al recordado Chacalón

Muy pocos saben que Tongo dio sus primeros pasos musicales ganándole a Chacalón, considerado como el mayor referente de la música chicha.

Todo esto sucedió en el año 1979, cuando el cantante y compositor, participó en un concurso musical en el distrito de La Victoria. “Él estaba con el tema ‘Soy Provinciano’ y yo con ‘Navidad de un preso’. Le gané el primer lugar por la letra y música”, comentó el artista nacional, orgulloso de sus raíces

