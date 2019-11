Tony Succar sigue encendiendo la pradera con sus comentarios sobre los artistas peruano, en especial por sus opiniones respeto a la salsera peruana del momento, Yahaira Plasencia.

El ganado de dos Grammy Latino como ‘Productor del Año’ y ‘Mejor álbum de salsa’, volvió a referirse a la ‘amiga’ de Jefferson Farfán y aclaró que lo poco que sabe de la ‘reina del totó’ es por Sergio George, pues guardan una profunda amistad.

“Yo no he visto cosas de Yahaira suficiente para poder decirte, lo único que sé es por Sergio George porque yo soy amigo de él, soy seguidor de sus redes y posteó con Yahaira y para mí es como una modelo (...) Hay dos tipos de música, te gusta o no te gusta, todo el mundo tiene su opinión. Yo nunca he dicho que la música de ella es mala pero simplemente a mí no me interesa”, declaró a radio Karibeña.

El pasado domingo, el productor peruano tuvo palabras de halago hacia Daniela Darcourt y Josimar, calificándolo de “fantásticos”. Pero respecto a la autodenominada “Patrona” dijo que no le llamaba la atención.

"Soy muy transparente y la verdad es que no me llama mucho la atención. No lo critico, pero yo vengo de otro tipo de escuela. Pero al final está haciendo música y eso es lo bueno”, había declarado Tony Succar a La República.