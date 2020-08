El cantante Toño Centella cumplió su palabra y decidió ocultar el tatuaje que se hizo en honor a su esposa Johana Rodríguez, a quien acusó públicamente de serle infiel con un músico de la orquesta Zaperoko.

“Mañana me lo borro. Y eso que me iba a hacer su cara, uff, cómo me iba a doler borrarlo”, contó Toño Centella mientras mostraba los tatuajes en su brazo.

Como se puede apreciar en las imágenes, el popular artista tenía tatuado en el brazo derecho el nombre de su pareja. Sin embargo, luego de varias horas de arduo trabajo, el tatuador logró colocarle encima su apellido “Centella” rodeado de varias estrellas, haciendo alusión a los años de carrera artística.

“Hoy todo salvarle el brazo al gordito cariñoso que pronto sera: ‘tu flaquito cariñoso'”, escribieron en la cuenta de Instagram de la empresa que le realizó dicho tatuaje.

Recordemos que hace algunas semanas Toño Centella acusó directamente a su esposa de haberlo traicionado con un integrante de la agrupación salsera del Callao, sin embargo, Johana salió en varios programas de televisión y en sus redes sociales negó tajantemente tal hecho.