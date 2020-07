Las últimas declaraciones de Toño Centella, quien asegura que Johanna Rodríguez lo habría engañado con un músico de 17 años, llamado Marvin, integrante de la agrupación salsera del Callao, Zaperoko, han sacado chispas. Y es que la aún esposa del cantante decidió salir al frente y pronunciarse al respecto.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la expareja del artista negó tajantemente haberle sido infiel y aprovechó la oportunidad para denunciar presuntos maltratos en su contra por parte del cantante.

“Ya estará contento el señor, ya consiguió lo que quería. Jamás pensé que fuera capaz de llegar a tanto. No hubo engaño. Yo ya no quería estar con usted por todos los maltratos que había tenido hacia mi desde hace algunos años y cuando le dije que lo mejor era que separarnos, lo primero que hizo fue amenazarme diciendo que se iba a matar o que se iría lejos y dejaría de cantar. Aguanté amenazas, reproches y sacadas en cara de absolutamente todo”, comenzó escribiendo.

Asimismo, Johanna asegura que todo este ‘show’ estaría siendo creado por Toño Centella para no darle lo que económicamente le corresponde por haber estado casados 12 años.

“No se preocupe porque no quiero nada de usted, quédese con todo, así como me quitó mi carro, me quitó mis cosas, se las regalo. Yo sé trabajar y sé que saldré adelante. Yo nunca fui mala con usted, no sé por qué tanta maldad hacia mi persona. Esa gente con la que estás andando, te está destruyendo porque estás quedando como un gran cobarde”, finalizó.

