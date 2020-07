El cantante Toño Centella ha tomado una decisión radical luego de que denunciara de infidelidad a su esposa: se borrará todos los tatuajes que se hizo en honor a Johana Rodríguez.

Tras indicar que su esposa se habría ido con un cantante de la orquesta Zaperoko, Toño Centella dijo para “Exclusiva” que incluso estuvo a punto de tatuarse la cara de su examada.

“Mañana me lo borro. Y eso que me iba a hacer su cara, uff, cómo me iba a doler borrarlo”, contó Toño Centella mientras mostraba los tatuajes en su brazo.

Entre los tatuajes que tiene Toño Centella son el nombre de su aún esposa. “Qué me voy a matar por una persona, ya no (la amo)... Que se vaya, tampoco la voy a rogar ¿no? Si ella quiere irse y así ser muy feliz, que sea muy feliz”, sostuvo Toño Centella.

Eso sí, Toño Centella mostró los mensajes que recientemente tuvo con su esposa para demostrar que la relación iba bien.

Toño Centella se borrará tatuaje que hizo en honor a su esposa - TROME

Video: Trome

VIDEOS RECOMENDADOS

Stephanie Valenzuela llora de emoción al recibir sorpresa de su madre

Stephanie Valenzuela llora de emoción al recibir sorpresa de su madre

TE PUEDE INTERESAR