El cantante Toño Centella anda de mala racha. Luego de la escandalosa separación de su esposa, por una presunta infidelidad, y la partida de su mamita por coronavirus, Centella no puede dormir tranquilo.

Ahora, el chichero, afronta otra dura batalla: superar el COVID-19.

¿Qué pasó? Y es que tras la muerte de su madre, él y sus hijos se sometieron a pruebas rápidas para detectar la enfermedad, según contó a diario Trome.

Detalló que en la prueba rápida salió negativo, pero ante la sospecha, se hizo la prueba molecular, confirmando su mayor temor.

“El día que se murió mi mamá nos hicieron la prueba rápida a mi familia y a mí. Dos de mis hermanos y mi hija salieron positivos, pero mis otros dos hijos y yo salimos negativo, sin embargo, me dijeron que tenía la posibilidad de contagiarme y me hicieron la prueba molecular. El martes me dieron los resultados y salí positivo”, contó al referido medio.

Indicó que le han sacado placas para saber cómo están sus pulmones.

“Lo bueno que soy asintomático, la doctora me dijo: ‘Dios te está dando una oportunidad más’. Gracias a Dios estoy bien, mi presión está controlada y estoy evolucionando”.

