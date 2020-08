Luego de que la aún esposa de Toño Centella haya dicho que no quiere ni un sol del cantante y solo desea el divorcio, le estaría pidiendo una fuerte suma como indemnización.

Según informó Magaly Medina, el abogado de Toño Centella le habría informado que Johana Ortiz le estaría pidiendo al cantante una indemnización de 20 mil dólares y demás cosas.

“Nos dice el abogado de Toño Centella que su ex, Johana Ortiz está pidiendo 20 mil dólares como indemnización, un auto, sus pertenencias personales y una pensión mensual de parte del cantante”, contó la “urraca” en su programa “Magaly TV La Firme”.

Esto habría mermado la salud del cantante Toño Centella, quien está completamente sedado. También la muerte de su mamá de 80 años por el coronavirus o Covid-19 le habría afectado.

Hace días, la esposa de Toño Centella le aseguró en televisión al cantante que no quería ni un sol de él y que no le quitaría sus propiedades.

“Si quieres le firmo un papel donde le digo que no le voy a quitar nada, que deje de molestar ya. Qué haga su separación de bienes, que lo haga con tal que me deje de molestar y que me deje tranquila a mí y mi familia”, le dijo en ese entonces.

Esposa de Toño Centella le pide 20 mil dólares como indemnización-OJO

