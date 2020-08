Luego de que Patty Wong fuera presentada en los medio como una buena jefa, preocupada por sus trabajadores de sus chifas en plena pandemia del coronavirus o Covid-19, uno de sus exempleados ha salido para reclamar que fue botado en plena crisis sanitaria.

Se trata de Ronald Arquiñaga, quien trabajo con la familia de Patty Wong por 15 años y cuatro con ella, sin embargo, asegura que el día en que el presidente Martín Vizcarra anunció cuarentena obligatoria, él fue retirado.

Además habría sido liquidado bajo un sueldo que no recibía. Según él, ganaba 3 mil soles, pero en su liquidación se indica que tenía sueldo básico, es decir 465 soles.

Ronald Arquiñaga reveló para las cámaras de “Magaly TV La Firme” que los trabajadores que salen en su video publicitario emitido en plena pandemia, es personal nuevo.

Ante esta acusación, Patty Wonf fue consultada y terminó llorando y echándole la culpa a su hermana.

“Yo tengo varios locales que no son míos y que cedido mi nombre a mi familia y en ese local yo soy accionista y la gerente general es mi hermana y ella nunca me dejó tener acceso al personal (...) es que ni siquiera me han dejado conversar con ellos y si quieren trabajo acá hay trabajo”, acotó.

