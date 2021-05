El cantante, Toño Centella, negó tajantemente que esté realizando ‘privaditos’ durante la pandemia del Coronavirus. El chichero aseguró que los videos de sus seguidores que pasan por redes sociales son pasados.

Y es que según el artista tropical solo va a solo va a esas fiestas unas horas porque la gente que “está estresada en sus casas quieren escucharme”, sostuvo para las cámaras de Magaly TV: La Firme.

“Voy a sus casas; canto 2 a 4 canciones y, con eso, se alegran la vida”, añadió para el programa de la ‘Urraca’.

Por otro lado, Centella reveló que piensa hacerse un ‘retoquito’ en la cara y respondió a las críticas sobre su peso.

“He bajado como 35 kilos. Mucha gente me dice que me ve desmejorado. Yo soy alegre bailando, feliz. Estoy tranquilo y bien así. Me mantengo en un peso de 85 kilos”, refirió en referido medio.

