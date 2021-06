Toño Centella enrumbó a Nueva York junto a su esposa Johanna Rodríguez para poder vacunarse contra el COVID-19 y disfrutar momentos amenos en pareja, tras anunciar su reciente reconciliación.

“Gracias a Dios ya nos vacunaron con la ‘Johnson’, estamos tranquilos y no hemos tenido síntomas adversos, pero igual me seguiré cuidando porque no me creo inmune, no hay que bajar la guardia”, comenzó diciendo el cantante nacional.

“Vine a desestresarme un poco, a salir de la rutina y a disfrutar con la familia. Me traje a mis dos hijos y mi esposa Johana, con quien estamos muy unidos y contentos. Además, hay gente que se ha enterado que llegué y me están llamando para algunas presentaciones”, agregó.

En ese sentido, el cantante chichero agregó que se quedará por lo menos un mes por Estados Unidos junto a su familia, debido a presentaciones que tiene en New Jersey.

“Me quedaré un mes por aquí. Ojalá que para julio o agosto que regrese a Perú ya nos dejen trabajar con todos los protocolos de bioseguridad, porque en varios países ya se reactivaron los eventos”

“Solo pido que nos dejen trabajar y que no nos persigan como si fuéramos delincuentes por hacer ‘privaditos’. Ya llevamos casi un año y medio de para en el ámbito artístico. Es mucho tiempo sin percibir ingresos y las deudas no perdonan a nadie”

